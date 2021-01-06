كورونا في العراق.. 9 وفيات و839 اصابة جديدة

2021/01/06 | 15:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاربعاء،

الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال

الـ24 ساعة الماضية في عموم المحافظات

العراقية.

وقالت الوزارة في بيان، إن "الكوادر

الصحية سجلت 839 إصابة جديدة، فيما تماثل

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