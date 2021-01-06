الخارجية الروسية: موسكو ترحب باتفاق المصالحة الخليجية

2021/01/06 | 15:03 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، عن موقفها الرسمي بشأن المصالحة الخليجية وقرار فتح الحدود البرية والبحرية والجوية بين ​المملكة العربية السعودية​ ودولة قطر.وأصدرت الخارجية الروسية بيانا رسميا قالت فيه: “اطلع وزير الدولة للشؤون الخارجية لدولة قطر، سلطان المريخي، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف على البيان المشترك الصادر عن دولة قطر والمملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة ومصر حول تطبيع العلاقات”.وأضاف البيان “أعرب الجانب الروسي عن ترحيبه لنتائج القمة والاتفاقات التي تم التوصل إليها فيها، كما تم التأكيد على أنه منذ بداية الأزمة التي نشأت في يونيو/حزيران 2017، دعمت موسكو بشكل فعال الجهود المبذولة لتجاوز الخلافات […]

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