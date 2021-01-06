أسماء مُدانين بسرقة أموال الدولة من ضمنهم مدير سابق للتقاعد ومجموعة من المنتسبين له

2021/01/06 | 15:05 - المصدر: قناة التغيير

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هؤلاء مدانون بسرقة اموال الدوله ومن ضمنهم احمد عبد الجليل مدير التقاعد السابق وزوجاته ٣ واشقائه وشقيقاته واولاده وبناته ومجموعه اخرى منتسبه للتقاعد وجهات اخرى

هؤلاء مدانون بسرقة اموال الدوله ومن ضمنهم احمد عبد الجليل مدير التقاعد السابق وزوجاته ٣ واشقائه وشقيقاته واولاده وبناته ومجموعه اخرى منتسبه للتقاعد وجهات اخرى

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