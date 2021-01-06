اشتباك بالأيدي في جلسة برلمان كردستان: الجيل الجديد يروي التفاصيل.. والبارتي يرد

2021/01/06 | 15:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

شهد برلمان كردستان، الأربعاء، اشتباكاً بالأيدي بين نواب من الحزب الديمقراطي وآخرين من كتلة الجيل الجديد، خلال جلسة منح الثقة لوزير الموارد الطبيعية.

وقال أحد نواب كتلة الجيل الجديد والذي بدت على وجهه أثار كدمات نتيجة الاشتباك، سيبان أمدي في تصريح لـ "ناس كرد"، (6 كانون الثاني 2021)، "تعرضنا لهجوم من قبل مجموعة تابعة لحزب الديمقراطي في جلسة البرلمان عبر أدوات جارحة منها قبضة حديدية وأدوات على شكل سكين".

وأضاف، أن "الهجوم استهدف ثلاثة برلمانيين من الجيل الجديد، بمن فيهم مزدة محمود وكاظم فاروق"، مؤكداً أن "النواب الآخرين قد تعرضوا للأذى أيضاً نتيجة الهجوم".

وتابع سيبان أمدي، "وقعنا في متناول أيديهم وضربونا أمام أنظار رئاسة البرلمان والتي لم تحرك ساكناً".

من جانبه، قال المتحدث باسم كتلة الديمقراطي الكردستاني بيشواهوراماني لـ "ناس كورد"، إن "نائب الجيل الجديد أراد خلق المشاكل وخرج من الجلسة وهو يوزع السباب والشتائم، وحينما اعترض عليه نائب من الديمقراطي تصادم معه".

ومنح برلمان كردستان الثقة لكمال أتروشي وزيرا للموارد الطبيعية في الحكومة التاسعة لحكومة إقليم كردستان، بـ 81 صوتاً من أصل 111.

وصوت للمشرح 45 برلمانيا من الديمقراطي، و 17 برلمانيا من الاتحاد الوطني الكردستاني، و7 من أعضاء التغيير من أصل 12، فضلا عن 12 برلمانيا من المكونات.

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