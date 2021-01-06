بولسونارو: البرازيل مفلسة

2021/01/06 | 15:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس جايير بولسونارو أن "البرازيل مفلسة" قائلا إنه ليس هناك ما يمكنه القيام به بسبب الأزمة الناتجة عن "الفيروس الذي غذاه الإعلام"، فيما نفدت المساعدات التي أنقذت ملايين الأشخاص من البؤس.

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