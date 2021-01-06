2021/01/06 | 15:27 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنئت القيادة المركزية الاميركية بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي وجاء بالتهنئة ما نصه:

نهنئ شعب وحكومة ⁧‫#العراق‬⁩ بمناسبة الذكرى الــ100 لتأسيس “الجيش العراقي”، ونستذكر الأبطال الذين ضحّوا بأنفسهم من أجل تحرير الأرض والإنسان من إرهاب داعش.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تهنئة من القيادة المركزية الأميركية بمئوية الجيش العراقي 7 SKY TV.

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