القيادة المركزية الاميركية تهنئ الجيش العراقي في الذكرى المئوية لتأسيسه

2021/01/06 | 15:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأت القيادة المركزية الاميركية، الجيش العراقي بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسه.

وذكرت القيادة في تغريدة على “توتير”، “نهنئ شعب وحكومة ⁧‫العراق‬⁩ بمناسبة الذكرى الــ100 لتأسيس الجيش العراقي”.

واضافت “نستذكر الأبطال الذين ضحّوا بأنفسهم من أجل تحرير الأرض والإنسان من إرهاب داعش”.

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