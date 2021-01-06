غداً.. بشار رسن يخوض اولى مبارياته في دوري نجوم قطر

2021/01/06 | 15:29 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد…

يخوض نجم المنتخب الوطني بكرة القدم بشار رسن، اولى مبارياته في دوري نجوم قطر يوم غد الخميس.

وقال بهروز دزهبود وكيل اعمال اللاعب في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “بشار رسن يتدرب بجد وبشكل يومي لرفع وتيرة الاستعدادات تحضيراً لخوض اولى مبارياته في دوري نجوم قطر”.

واوضح أن “رسن اصبح جاهزاً الان للمشاركة، حيث سيخوض يوم غد اولى مبارياته في دوري نجوم قطر أمام نادي الخريطيات على استاد سحيم بن حمد بنادي قطر”.

يذكر ان رسن انتقل بعد نهائي دوري أبطال آسيا الى دوري نجوم قطر قادماً من صفوف بيرسبوليس الايراني.



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