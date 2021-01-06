المالية النيابية تتسلم الموازنة رسمياً وتعلن موعد جلسة البرلمان

2021/01/06 | 15:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، تسلمها رسمياً مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021.

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