الاستخبارات تطيح بـ 'مفتي داعش' في بغداد

2021/01/06 | 15:31 - المصدر: NRT عربية

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قوات أمنية

فوتو: ارشيف

منذ 5 دقیقة

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أعلنت وكالة الاستخبارات، الأربعاء، القبض على ما يسمى "مفتي داعش" بديوان الدعوة والمساجد بعملية استخباراتية في بغداد.

وذكرت الوكالة، في بيان اليوم، 6 كانون الثاني 2021، أن "مفارزها بقسم استخبارات الدورة التابع لمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في منطقة الدورة ببغداد المطلوب وفق احكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية ".

وأضاف البيان أن " المعتقل عمل بما يسمى قاطع الفرات في بمحافظة الانبار بمنصب مفتي داعش في ديوان الدعوى والمساجد خلال سيطرة عصابات داعش الإرهابية على المحافظة قبل عمليات التحرير ونزح مع العوائل النازحة الى محافظة بغداد للتخفي عن انظار القوات الأمنية ".

وأوضح أن" أحد أشقائه إرهابي قتل اثناء انفجار دار مفخخ في قضاء راوه بمحافظة الأنبار قرب دائرة الكهرباء في الفترات السابقة".

وأشار إلى انه "تم تدوين اقواله بالاعتراف وايداعه التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

ر.إ

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