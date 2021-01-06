روسيا تطعم أول مليون مواطن بلقاح “سبوتنيك V”

2021/01/06 | 15:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن مسؤولو الصحة في روسيا تلقيح أول مليون مواطن روسي بلقاح “سبوتنيك V” المبتكر في روسيا ضد فيروس كورونا المستجد.تلقى أكثر من مليون روسي اللقاح الروسي “سبوتنيك V” ضد فيروس كورونا، في إطار عملية تطعيم شاملة تشهدها البلاد بهدف القضاء على الفيروس.ونشرت الصفحة الرسمية الخاصة بلقاح “سبوتنيك V” الروسي على “تويتر” بيانا […]

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