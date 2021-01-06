التأمين الوطنية تعلن شمول جميع العراقيين والمقيمين بقانونها الإلزامي

2021/01/06 | 15:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت المدير العام لشركة التأمين الوطنية وكالة إسراء صالح داود، شمول جميع العراقيين والمقيمين بقانونها الإلزامي، مؤكدة مجانية التأمين، "ولا تترتب عليه مصاريف أو رسوم قانونية وقضائية".

وتستحق التعويض حسب القانون "جميع حوادث السيارات والدهس"، حسب داوود، كما نقلت عنها وكالة الانباء الرسمية، مضيفة أن التعويض الذي يشمل الأضرار الناجمة عن حوادث السيارات يتضمن "الوفاة والإصابة حصرا".

وقالت داوود "لدينا لجنة تكشف على القيمة السوقية للسيارة المتضررة وهي من تحتسب القسط"، مؤكدة أن استيفاء أقساط التأمين على حوادث السيارات من الوقود بنسبة 3 بالألف للتر الواحد.

واشترطت المدير العام لشركة التأمين الوطنية، "جلب الأوراق التحقيقية والتقارير الطبية لتعويض الحوادث"، موضحة أن التأمين على السيارات المستوردة يستقطع حسب سعة المحرك.

داوود نقلت عن وزير المالية توجيهه "بإعادة هيكلة شركات التأمين وتنشيط الاستثمار بما ينسجم مع الورقة البيضاء"، كاشفة عن "الحاجة إلى تأمينات مفصلية تشمل المهن والقطاع الصحي".

واعتبرت أن "التأمين على قروض الإسكان اختياري وفي حالة وفاة المقترض نسدد قيمة القرض دفعة واحدة".

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