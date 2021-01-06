مثل هذا اليوم.. ملحمة للبيشمركة ضد عشرات الدبابات

2021/01/06 | 15:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصادف اليوم الاربعاء، ذكرى ملحمة وادي سماقولي والتي سطرتها بيشمركة الاتحاد الوطني الكوردستاني قبل 34 عاما.

ففي 6 كانون الثاني عام 1986، هاجمت قوات النظام المباد، باسناد عشرات من الدبابات، المركز الثالث لتنظيمات الاتحاد الوطني الكوردستاني، وفي ملحمة سجلت بوداي سماقولي، تمكنت مجموعة تضم 20 بيشمركة للاتحاد الوطني الكوردستاين من التصدي للهجوم وتحقيق انتصار تاريخي، بدماء 3 شهداء.

PUKmedia خاص

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