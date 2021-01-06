الاقليم يسجل 974 حالة تعافي جديدة من كورونا

2021/01/06 | 15:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الاربعاء، عن تسجيل 974 حالة تعافي من فايروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الوزارة المرقم "315"، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

1.



فحوصات: (2784 فحوصات جديدة)

• (1028) اربيل

• (627) السليمانية

• (1093) دهوك

• (9) حلبجة

• (27) كرميان

• (0) رابرين

2.



الاصابات: (104 اصابات جديدة)

• (20) اربيل

• (22) السليمانية

• (59) دهوك

• (1) حلبجة

• (2) كرميان

• (0) رابرين

3.



الشفاء: (974 حالة شفاء جديدة)

• (345) اربيل

• (178) السليمانية

• (368) دهوك

• (3) حلبجة

• (34) كرميان

• (46)رابرين

4.



الوفيات: (3 حالات وفاة)

• (1) اربيل

• (1) السليمانية

• (0) دهوك

• (0) حلبجة

• (1) كرميان

• (0) رابرين

احصائية عامة:

الحجر الصحي 21871 (21871 مغادرة)

الفحوصات 960234 (335058 اربيل ، 205931 السليمانية، 411919 دهوك، 7326 حلبجة)

الاصابات 103975 ( 36400 اربيل ، 30039 السليمانية، 34437 دهوك، 3099 حلبجة )

الشفاء 76092 (27149 اربيل ، 21872 السليمانية، 24118 دهوك، 2953 حلبجة)

تحت العناية الصحية 24477 ( 8338 اربيل ، 6507 السليمانية، 9629 دهوك، 3 حلبجة)

الوفيات 3406 ( 913 اربيل ، 1660 السليمانية، 690 دهوك، 143 حلبجة).

الوزارة دعت ايضا المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن " 122" لاي حالة طارئة.

PUKmedia خاص

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