الفتح يكشف عن ضغوط خارجية بشأن تحقيقات جريمة المطار

2021/01/06 | 15:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

كشف تحالف الفتح ، الاربعاء، عن ضغوط خارجية تمارس على الحكومة لاخفاء نتائج التحقيق المتعلقة بحادثة المطار.

وقال عضو التحالف قصي عباس في تصريح لـ/ المعلومة/، انه “لا يوجد لحد الان أي تصريح رسمي بشأن التحقيقات بقضية اغتيال قادة النصر ابومهدي المهندس والجنرال قاسم سلمياني”، لافتا الى ان “مجلس النواب سيكون له دور من هذا التصرف الحكومي”.

واضاف ان “جهات خارجية تمارس الضغوط بشأن التحقيقات بقضية اغتيال قادة النصر”، مبينا انه “يجب على البرلمان أن يكون له موقف بشأن التحقيقات بحادثة المطار”.

وبين تحالف الفتح ، امس الثلاثاء، ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لم تتابع الشكاوى التي قدمت خلال الحكومة السابقة بشأن عملية اغتيال قادة النصر.

واكد تحالف عراقيون، اول امس الاثنين، ان جريمة المطار واغتيال قادة النصر لن تمر دون عقاب.

و اكد النائب تحالف سائرون رياض المسعودي، اول امس الاثنين، ان التأثير السياسي وراء عدم اظهار نتائج تحقيق قادة النصر.



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