2021/01/06 | 15:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – تصوير صفاء علوان

وثَّقت وكالة الأنباء العراقية(واع)،اليوم الأربعاء، فعَّاليَّات الاستعراض العسكري بالذكرى المئويّة لتأسيس الجيش العراقي الباسل في ساحة الاحتفالات وسط بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدسة واع توثِّق الاستعراض العسكري بالذكرى المئوية لتأسيس الجيش) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عدسة واع توثِّق الاستعراض العسكري بالذكرى المئوية لتأسيس الجيش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).