أنباء مفاجئة من الكويت: الحكومة ستستقيل خلال 48 ساعة!

2021/01/06 | 15:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

رجحت وسائل إعلام كويتية الأربعاء، أن تقدم الحكومة الكويتية استقالتها خلال الساعات الـ48 المقبلة، بعد مرور أقل من شهر على تشكيلها.

وقالت صحيفة "الراي" الكويتية إن أنباء ترددت عن نية الحكومة تقديم استقالتها خلال الساعات الـ48 المقبلة، في ظل الاستجواب المقدم إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد وما رافقه من تأييد برلماني متصاعد وصل إلى 37 نائبا، مع انضمام النائب علي القطان اليوم إلى النواب الـ36 الذين أعلنوا تأييدهم للاستجواب أمس.

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أعلن اليوم رفع جلسة مجلس الأمة، لعدم حضور الحكومة بعد أن أعلن النواب عزمهم استجواب رئيسها.

- روسيا اليوم

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