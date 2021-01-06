"لمناقشة المساعدات الاقتصادية".. وزير الخزانة الأميركي في السودان

2021/01/06 | 15:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "لمناقشة المساعدات الاقتصادية"..وزير الخزانة الأميركي يزور السودان

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