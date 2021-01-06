2021/01/06 | 15:58 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة 7sky:

أصدرت لجنة التحقيق في ملابسات جريمة اغتيال قائد قوة القدس الفريق قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، اليوم الأربعاء، 16 توصية جديدة بشأن الحادثين.

وأوصت اللجنة التي شكلتها وزارة الداخلية العراقية، بإيقاف عمل شركة أمن بريطانية عن العمل في البلاد.

ووجهت اللجنة اتهاما للشركة الامنية “جي ار اس” البريطانية بالتورط في قضية الاغتيال بعد التحقيق في ملابسات العملية.وقدمت اللجنة 16 توصية، أبرزها إنهاء خدمات الشركة الأمنية البريطانية، وعدم تجديد عقدها، واستبدالها بشركات وطنية.

وأوصت بإعداد سلطة الطيران المدني ملفا عن الاعتداء الذي نفذته الطائرات الأمريكية، وتشكيل فريق تحقيق مشترك من العراق وإيران وسوريا ولبنان للوقوف على ملابسات الاغتيال.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللجنة العراقية الخاص بالتحقيق في قضية اغتيال سليماني والمهندس تتهم شركة بريطانية في الضلوع في العملية 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة العراقية الخاص بالتحقيق في قضية اغتيال سليماني والمهندس تتهم شركة بريطانية في الضلوع في العملية) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة العراقية الخاص بالتحقيق في قضية اغتيال سليماني والمهندس تتهم شركة بريطانية في الضلوع في العملية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).