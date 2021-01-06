الحرس الثوري الإيراني يكشف عن “صفعتين” تلقتهما أمريكا وثالثة قادمة

2021/01/06 | 16:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشف قائد قوة “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاآني، عن “صفعتين” تلقتهما أمريكا في العام الفائت وتحدث عن صفعة أخرى قريبة، ردا على اغتيال قاسم سليماني.واعتبر القائد الإيراني في تصريحاته التي أدلى بها، اليوم الأربعاء، أن من يريد أن يكون “رجل ميدان ومقاومة” يجب أن يكون أولا “رجل المقاومة في […]

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