الدوري يشتعل.. نفط الوسط والشرطة يتعثران والجوية يعود للوصافة

2021/01/06 | 16:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباريات الجولة الثالثة عشرة لدوري الكرة الممتاز

فريق القوة الجوية يحقق الفوز على فريق الكرخ بهدفين دون رد

التعادل الايجابي بهدفين لكل منهما بين فريقي النفط والشرطة

التعادل الايجابي بهدف لكل منهما بين فريقي الصناعات الكهربائية ونفط الوسط

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