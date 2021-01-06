حقوق الإنسان تحذر من أوضاع الإيزيديات وتكشف أسباب أنتحارهن

2021/01/06 | 16:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز}قال عضو المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق علي البياتي، إنّ وضع النازحات الأيزيديات مأساوي،مبينآ ان فشل مؤسسات الدولة في توفير بيئة للازيديات سيزيد من حالات الانتحار

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