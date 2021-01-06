بالصور.. استعراض عيد الجيش في مئويته الأولى وسط بغداد

2021/01/06 | 16:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت في ساحة الاحتفالات وسط العاصمة

العراقية بغداد، صباح اليوم الأربعاء،

فعّاليات الاستعراض العسكري بمناسبة

حلول الذكرى الـ100 لتأسيس الجيش

العراقي.

وفي كلمة ألقاها القائد العام للقوات

المسلحة رئيس

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