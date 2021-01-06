وسائل إعلام سورية: خروج محطة الكهرباء بتل تمر عن الخدمة إثر قصف تركي

2021/01/06 | 16:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام سورية بأن قصفا تركيا

بالقذائف على محيط تل تمر بالحسكة شمال

شرقي سوريا، أدى إلى تضرر محطة كهرباء

تل تمر وخروجها عن الخدمة.

وقال مدير كهرباء الحسكة لوكالة

الأنباء السورية "سانا" إن "ق

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