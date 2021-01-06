رسائل استعراض الجيش العراقي في الذكرى المئوية لتأسيسه

2021/01/06 | 16:06 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إجراءات أمنية مشددة وقطع للطرق القريبة من ساحة النصر (تويتر)

انطلق في العراق، اليوم الأربعاء، استعراض عسكري كبير لمختلف صنوف الجيش العراقي وتشكيلاته في بغداد، في ذكرى مرور 100 عام على تأسيسه، بمشاركة كبار المسؤولين والضباط العراقيين.

ووسط إجراءات أمنية مشددة وقطع للطرق القريبة من ساحة النصر وسط العاصمة بغداد، استعرضت قوات الجيش، عبر الوحدات البرية والبحرية وسلاح الجو وطيران الجيش ووحدات خاصة أخرى، في ما اعتبر رسائل داخلية للمليشيات المسلحة التي تنافس الدولة وتتحدى قراراتها.

وأجرت مقاتلات أميركية حديثة من طراز إف 16 استعراضاً في سماء العاصمة بغداد، إضافة إلى عرض كبير لدبابات أبرامز، وعربات قتالية حديثة مختلفة خلال الاستعراض، غالبيتها أميركية الصنع، وبدا لافتاً وجود الحضور القوي للقوات البحرية العراقية، ووحدات التدخل السريع، التي تعتبر إحدى أبرز الفرق القتالية في الجيش العراقي.

#IraqiArmyDay pic.twitter.com/Ifdey48y42

— يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) January 6, 2021

بدء استعراض #عيد_الجيش_العراقي pic.twitter.com/IFt0um0ZDQ

— رسل الخفاجي (@ra771444) January 6, 2021

وقال الرئيس العراقي برهم صالح، في بيان بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش العراقي: "نستذكر المآثر والمواقف البطولية والتضحيات الجسام التي قدمتها صنوف قواتنا المسلحة من أجل دحر الإرهاب والحفاظ على بلادنا واستقلالها وسيادتها"، مضيفاً: "في هذه الذكرى السنوية نستحضر الانتصارات التي تحققت على قوى الإرهاب وتحرير كامل أرضنا من عصابات داعش".

وأوضح صالح أن "جهود بناء جيش وطني مؤمن بعقيدته العسكرية ورسالته في الدفاع عن الوطن وحفظ السيادة لن تحقق ما لم يتم ضبط السلاح المنفلت، وحصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز التكاتف والتلاحم بين العراقيين بمكوناتهم جميعاً"، مشدداً على "ضرورة إبقاء الجيش مؤسسة وطنية دستورية حامية للسيادة، وليس أداة بيد الاستبداد والدكتاتورية".

نحيي الجيش العراقي الباسل بمناسبة الذكرى المئوية على تأسيسه، ونقف اجلالاً لتضحيات وبطولات جنودنا ومقاتلينا في الدفاع عن عراقنا الحبيب وشعبنا الأبي.



#IraqiArmyDay #عيد_الجيش_العراقي pic.twitter.com/kbk5BwYjAZ

— يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) January 6, 2021

وخلال كلمته بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش العراقي، مساء أمس الثلاثاء، قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي: "إن على عاتقنا واجباً تاريخياً بوضع جيشنا في الموقع الذي يستحقه وإعادة الثقة لضباط الجيش ومراتبه"، مبيناً أن العراق سينهض بجيشه كدولة تمثل ضرورة للحضارة الإنسانية وضرورة للتوازنات الدولية.

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi : نقف باعتزاز وفخر لتحية جيش العراق العظيم، قادة وضباطا ومراتب، ونحيي بطولاتهم وتضحياتهم في الدفاع عن أرض العراق وحماية كرامته، كما نحيي بطولات جيشنا وتضحياته في الدفاع عن فلسطين الحبيبة، جنين، والجولان.



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— المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) January 5, 2021

وفي وقت سابق الأربعاء، أكد المتحدث باسم قيادة العمليات العراقية المشتركة، تحسين الخفاجي، أن الاستعراض سيشهد حضوراً رفيع المستوى، على رأسه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي.

وأمس الثلاثاء، أعلنت سلطات إقليم كردستان العراق، استمرار الدوام الرسمي في مؤسسات الإقليم اليوم الأربعاء، على الرغم من تعطيل الدوام في بقية المحافظات العراقية الـ15 للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كردستان في بيان، إن يوم غد الأربعاء 6 كانون الثاني (يناير) يُعَدّ يوم دوام اعتيادي في جميع المؤسسات الحكومية بالإقليم.

ووصف الخبير بالشأن السياسي العراقي أحمد النعيمي، الاستعراض بأنه "رسائل سياسية وأخرى أمنية موجهة بالدرجة الأولى إلى الجماعات والمليشيات المرتبطة بإيران بأن الجيش له اليد العليا في البلاد وليس لها".

وأضاف النعيمي أن "احتفال العراقيين باليوم يبدو أنه رد فعل على المليشيات أكثر من أي جانب آخر، فالناس تريد أن ترى دولة قوية، أقوى من المليشيات وعصابات الخطف ومصادرة الرأي والابتزاز التي تمارسها تلك الجهات"، معتبراً، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "قوة الجيش واستقلاليته باتت مهمة من أجل حماية الدولة والنظام العام ومنع أن يتحول العراق لحالة فوضى، ولعل الحكومة أرادت بهذا الاستعراض أن تطمئن الشارع، وأيضاً تبلغ المليشيات والجماعات المتحدية للدولة بأن الجيش حاضر لردع من يحاول تحدي النظام والقانون، خاصة في هذه المرحلة الحرجة من التوتر الإيراني الأميركي، وتخادم تلك المليشيات مع إيران على حساب مصالح العراق واستقراره"، وفقاً لقوله.

واستذكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تاريخ الجيش العراقي خلال المراحل التي مرّ بها منذ تأسيسه عام 1921.

ونشر أمير الربيعي على حسابه في موقع "تويتر" صورة قديمة للجيش العراقي، قائلاً: "تتغير الحكومات وتتقلب السياسات ويبقى للعراق جيش واحد، هم الأب والأخ والعم والخال، هم سور الوطن وحماة الديار، كل عام والجيش العراقي بألف خير بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسه".

تتغير الحكومات وتتقلب السياسات ويبقى للعراق جيش واحد، هم الأب والأخ والعم والخال، هم سور الوطن وحماة الديار...كل عام والجيش العراقي بالف خير بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسه .💯💛#عيد_الجيش_العراقي #جيشنا_عز_الوطن pic.twitter.com/lPCDagCt9E

— Ameer Al-Rubaie-امير الربيعي (@ameerr_9) January 6, 2021

وقال المهندس أزهر إن "الجيش الذي نعرفه، الذي تأسس بعقيدة الولاء للوطن وليس بعقيدة الفتوى والطائفية".

الجيش الذي نعرفهالذي تاسس بعقيدة الولاء للوطن و ليس بعقيدة الفتوى و الطائفيةجيش الشعب لا جيش لقمع الشعب #جيش_القادسية pic.twitter.com/eBqXAGFXez

— ENG.



AZHAR 🇮🇶🦅🇺🇸 المهندس أزهر (@US_IQEng21Az) January 6, 2021

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