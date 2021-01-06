2021/01/06 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_عرمش_شوكت مرت ما سميت بـ "العملية السياسية " باكثر من مرحلة.



وكل منها قد اعقبتها اخرى اكثر خراباً وانحطاطا وفسادأ وتزويراً من سابقاتها.



وما زال البعض يعلق امالاً بنزاهتها، لاتبتعد عن كونها اضغاث احلام.



ففي ظل المليشيات والسلاح المنفلت ستُنتهك الديقراطية قطعاً، ويسود تزوير نتائج الانتخابات حتماً.



والتجارب عديدة لدينا.



فضلاً عن انعدام امن الناخب قبل المرشح.



ان الراهن السيااسي العراقي عليل الى حد لفظ الانفاس ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانتخابات النزيهة في العراق .. غاية لن تدرك - علي عرمش شوكت) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانتخابات النزيهة في العراق .. غاية لن تدرك - علي عرمش شوكت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).