الامن النيابية: موانئ العراق بيد شركتين امنيتين تعود لشقيقين بينهما خلافات

2021/01/06 | 16:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاربعاء، عن سيطرة شركتين امنيتين على امن موانئ البصرة تعودان لشقيقين عراقيين بينهما خلافات، داعية الى التحقيق معهما عن كيفية وصول اللغم الى الباخرة العراقية.

وقال عضو لجنة الامن بدر الصائغ لـ/المعلومة/ ان “المواني العراقية تعاقدت مع شركة امنية يمتلكها اخوين عراقيين تفتش البواخر النفطية بالقرب من مرافئ النفط”.

واضاف ان “خلاف حصل بينهما فأسس الاخ الثاني شركة منفصلة وتعاقدت معه شركة سومو لتفتيش البواخر قبل دخولها المرافئ اي في المقدمة قبل الشركة الاصلية الاولى المتعاقدة مع الموانئ”.

واوضح الصائغ ان “الاخوين بينهما خلافات وهما المسؤولين عن الامن للبواخر لحين استقرار البواخر بمرافئ النفط”، داعيا الى “التحقيق مع الشركتين ومالكيهما ومعرفة كيفية الدخول للغم ووصوله الى الباخرة العراقية”.انتهى25و

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