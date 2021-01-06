حقوق الإنسان: وضع النازحات الايزيديات مأساوي

2021/01/06 | 16:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق علي البياتي، إنّ وضع النازحات الايزيديات مأساوي،مبينا ان فشل مؤسسات الدولة في توفير بيئة للازيديات سيزيد من حالات الانتحار.

وقال البياتي في تصريح صحفي اليوم الاربعاء، ان "الانتحار يقدم عليه الإنسان بعد وصوله إلى حالة يأس كبيرة من الواقع والمستقبل، نتيجة حتمية للضغوطات الاجتماعية والاقتصادية، ووضع النازحات وخصوصاً الايزيديات مأساوي منذ سنة 2014 ولغاية الآن".

وبيّن، أنّ "النازحات الايزيديات يعشن منذ أكثر من ثلاث سنوات في مخيمات نزوح لا تصلح للعيش لفقدانها البنى التحتية والخدمات، بالإضافة إلى مؤشرات مسجلة في بعضها من ابتزاز واستغلال، حتى وصل الأمر إلى تعاطي المخدرات".

وأشار البياتي الى أنّ "ذلك بسبب فشل جميع مؤسسات الدولة العراقية في توفير بيئة جيدة للنازحات أو السعي الحقيقي لعودة النازحين إلى مناطقهم بعد توفير الأمن والخدمات الصحية فيها، وبقاء أوضاع النازحات الايزيديات، أو غيرهن، على ما هو عليه حالياً سيزيد من حالات الانتحار، وهناك مخاوف حقيقية من هذا الأمر".

وأكد، أنّ "منع زيادة حالات الانتحار يتطلب جهدا حكوميا كبيرا ودعما دوليا، من أجل توفير عودة كريمة للنازحين بشكل سريع، ووجود النازحين في المخيمات غير الصالحة للعيش سيزيد من المشاكل التي تؤدي إلى الانتحار".

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