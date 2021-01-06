2021/01/06 | 16:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: واصل النشاط الخدمي في منطقة اليورو الانكماش بنهاية 2020، مع استمرار تفشي فيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انكماش نشاط الخدمات في منطقة اليورو بنهاية 2020) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انكماش نشاط الخدمات في منطقة اليورو بنهاية 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).