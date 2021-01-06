هيئة الدواء الأوروبية تقر لقاح

2021/01/06 | 16:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أوصت هيئة الدواء الأوروبية باستخدام لقاح شركة "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي، حيث تتزايد الانتقادات حول بطء انتشار التطعيمات في جميع أنحاء

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