القنصل الأمريكي في أربيل يزور مخيم للنازحين الايزيديين

2021/01/06 | 16:25 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – الشيخان زار اليوم الأربعاء (6 يناير)، روب والر القنصل الأمريكي مخيم ايسيان للنازحين الايزيديين ضمن قضاء شيخان.وفي زيارته، اجتمع والر بممثلي المجتمع الايزيدي في ذلك المخيم للاستماع الى مطالبهم والاطلاع على اوضاعهم المعيشية في المخيم.والتقى بمحموعة من النساء اللواتي يسكنن مخيم ايسيان للاستماع الى قصص حياتهن وكيفية الحياة في المخيم.وتأتي …

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