التعادل الايجابي يحسم مواجهة النفط والشرطة في ممتاز الكرة

2021/01/06 | 16:27 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد…

حسم التعادل الايجابي بهدفين لمثلهما مباراة النفط والشرطة، التي اقيمت اليوم على ملعب التاجي لحساب الاسبوع الثالث عشر من الدوري الممتاز بكرة القدم.

وسجل ثنائية النفط كل من محمد داود في الدقيقة 44 وليث تحسين في الدقيقة 47.

اما ثنائية الشرطة فسجلها كل من سعد ناطق في الدقيقة 18 ومحمد قاسم في الدقيقة 80.

وبهذا التعادل اصبح رصيد الشرطة الى النقطة 24 في المركز الثالث، فيما بلغ النفط النقطة 17 في المركز الثامن.



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