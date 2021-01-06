2021/01/06 | 16:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل قناة "الحرة" في الكويت عن توجه لدى الحكومة الكويتية بتقديم استقالتها خلال الـ 48 ساعة المقبلة، بعد تقديم مجموعة من النواب طلب استجواب رئيس الحكومة، الشيخ صباح الخالد الصباح، علماً أنّ الحكومة لم تحضر جلسة مجلس الأمة، اليوم الأربعاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد المطالبة باستجوابها.. أنباء عن توجه الحكومة الكويتية للاستقالة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد المطالبة باستجوابها.. أنباء عن توجه الحكومة الكويتية للاستقالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).