التعادل الايجابي يفرض كلمته على لقاء النفط والشرطة

2021/01/06 | 16:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اوقف فريق النفط سلسلة انتصارات الشرطة بعدما فرض عليه التعادل 2-2 في اللقاء الذي اقيم على ملعب التاجي في إطار منافسات الاسبوع الـ13 من الدوري الممتاز بكرة القدم.

الشرطة تقدم أولاً عن طريق سعد ناطق في الدقيقة 18، لكن محمد داود عدل النتيجة للنفط في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الاول بهذه النتيجة.

في الشوط الثاني، تقدم النفط بهدفٍ ثانٍ حمل توقيع ليث تحسين في الدقيقة 47، قبل ان يتمكن فريق القيثارة الخضراء من ادراك التعادل في الدقيقة 80 عن طريق اللاعب محمد قاسم.

وبهذا التعادل اصبح رصيد الشرطة 24 نقطة في المركز الثالث، فيما بلغ النفط النقطة 17 في المركز الثامن.

وفي مباراة اخرى، تعادل المتصدر نفط الوسط مع الصناعات الكهربائية 1-1.

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