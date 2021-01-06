كيم كاردشيان وويست ينفصلان بعد 6 سنوات زواج

2021/01/06 | 16:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد زواج دام 6 أعوام، يبدو أن نجمة وسائل التواصل الاجتماعي الأشهر، كيم كارداشيان، على أعتاب الطلاق من زوجها المغني الشهير كانيي ويست.

وأشارت وسائل إعلام كثيرة، مساء الثلاثاء، إلى أن طلاق كيم كارداشيان من كانيي ويست أصبح “حتميا”، وأنه مسألة وقت لا أكثر.

وأشارت عدة مصادر أن كيم تستعد لتقديم طلب الطلاق من زوجها مغني “الراب”، الذي سئم من مشاكل عائلتها بالكامل.

وتزوج ويست بكارداشيان في 2014، بعد أعوام من مواعدتها، ولديهما معا 4 أطفال، ابنتهم نورث (7 أعوام)، وابنهم ساينت (5 أعوام)، وابنتهم شيكاغو (3 أعوام)، وطفلهم سالم (عام ونصف).

وقال مصدر لـموقع “بيج 6” إن علاقة الزوجين “انتهت”، وتجرى حاليا محادثات حول تقسيم ثروتهما بعد عيش حياة منفصلة خلال العام الماضي، حيث أمضى ويست معظم وقته في مزرعته في وايومينغ، والتي تقدر قيمتها بـ14 مليون دولار.

ويتوقع أن يكلف الطلاق مبالغ “ضخمة من التسويات” وتقاسم الثروات، خاصة بالنظر إلى ثروة كل منهما.

وتشير التقارير إلى أن ثروة ويست من الغناء وأعماله الأخرى مثل الأحذية والملابس، تبلغ 1.3 مليار دولار، حيث يعتبر من أغنى الفنانين في العالم.

أما كارداشيان، فتبلغ ثروتها حوالي 900 مليون دولار، كما أنها تعتبر من أكثر الشخصيات شعبية على موقع إنستغرام، حيث يكلف المنشور الدعائي الواحد منها 1.2 مليون دولار.

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