2021/01/06 | 16:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد…

قاد اللاعب حسين جبار فريقه القوة الجوية للفوز على الكرخ بهدفين دون رد ضمن منافسات الاسبوع الثالث عشر من الدوري الممتاز بكرة القدم.

وتمكن جبار من تسجيل ثنائية فريقه في الدقيقتين 23 و61، ليهدي الصقور انتصاراً مهماً وضعه في المركز الثاني.

الفوز منح القوة الجوية 3 نقاط وضعته في وصافة الترتيب العام برصيد 25 نقطة.

وفي مباراة اخرى، تعادل النفط مع الشرطة بهدفين لكل منهما.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حسين جبار يقود القوة الجوية للفوز على الكرخ في ممتاز الكرة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حسين جبار يقود القوة الجوية للفوز على الكرخ في ممتاز الكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).