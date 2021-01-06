الله .. في الفلسفة (1) - محمد دوير

2021/01/06 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_دوير هذا البحث ..



إهداء: إلي الرفيقة شيماء الصباغ (شهيدة الثورة المصرية) في عيد ميلادها 8 يناير 1984ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدمة :ــــــــــ ما الذي يجعل من"الله" موضوعا فلسفيا، وهو بالأساس قضية متعلقة في أذهان الجميع بالديانات؟ والحقيقة أن الإجابة عن ......





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