توقعات باستقالة الحكومة الكويتية خلال 48 ساعة

2021/01/06 | 16:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام كويتية، اليوم الأربعاء، أنه من المرتقب أن تقدم الحكومة الكويتية استقالتها خلال الساعات الـ 48 المقبلة، بعد مرور أقل من شهر على تشكيلها.

وقالت صحيفة "الراي" الكويتية إن "أنباء ترددت عن نية الحكومة تقديم استقالتها خلال الساعات الـ48 المقبلة، في ظل الاستجواب المقدم إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد وما رافقه من تأييد برلماني متصاعد وصل إلى 37 نائبا، مع انضمام النائب علي القطان اليوم إلى النواب الـ36 الذين أعلنوا تأييدهم للاستجواب أمس".

وقالت صحيفة "الجريدة" الكويتية إن "سبب الاستجواب يندرج في سياق 3 محاور وهي: مخالفة صارخة لأحكام الدستور لدى تشكيل الحكومة بعدم مراعاة عناصر المجلس الجديد واتجاهاته، هيمنة السلطة التنفيذية على تكوين البرلمان، والإخلال بالالتزام الدستوري في المادة 98 من الدستور عبر المماطلة في تقديم برنامج عمل الحكومة".

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أعلن اليوم رفع جلسة مجلس الأمة، لعدم حضور الحكومة بعد أن أعلن النواب عزمهم استجواب رئيسها.

PUKmedia وكالات

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