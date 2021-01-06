القطاع الخاص الأمريكي يفقد 123 ألف وظيفة خلال ديسمبر

2021/01/06 | 16:53 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ألغى القطاع الخاص غير الزراعي في الولايات المتحدة وظائف خلال الشهر الماضي، لأول مرة في 8 أشهر، مع تفشي فيروس كورونا.

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