الدفاع النيابية تدعو لاتخاذ اجراءات حقيقية لحسم ملف الوجود الامريكي

2021/01/06 | 16:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

دعت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاربعاء، لاتخاذ اجراءات حقيقية بعيدة عن بيانات الشجب والاستنكار لحسم ملف الوجود الامريكي.

وقال عضو اللجنة مهدي تقي في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “مجلس النواب لم يلمس من الحكومة الحالية اي جدية في اخراج القوات الامريكية من البلاد”، لافتا الى ان “عدم اصدار بيان او موقف من الحكومة في مناسبة استشهاد قادة النصر امر يؤسف عليه”.

واضاف ان “مجلس النواب عليه ان يتخذ اجراءات تجاه الدولة لحسم موضوع اخراج القوات الأجنبية وعلى رأسها القوات الامريكية من البلاد”، مبينا ان “البيانات والاستنكارات امر غير كافي لانهاء الوجود الاجنبي”.

و كشف تحالف الفتح ، اليوم الاربعاء، عن ضغوط خارجية تمارس على الحكومة لاخفاء نتائج التحقيق المتعلقة بحادثة المطار.



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