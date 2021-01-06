عناوين الإصابات وحالات الشفاء الجديدة في جانب الرصافة

2021/01/06 | 17:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد/الرصافة، الأربعاء، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وقال مدير عام الدائرة عبدالغني الساعدي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (6 كانون الثاني 2021)، إن "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم، 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتوزعت على النحو التالي":

31 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الاعظمية 5حالات

قطاع الصدر 7 حالات

قطاع البلديات الثاني 5 حالات

قطاع الاستقلال 10 حالات

قطاع الرصافة 3 حالات

35 حالة رصدت من خلال مراجعاتهم للمؤسسات الصحية وكما يلي:

مدينة الصدر 9 حالات

الكرادة 4 حالات

البلديات 4 حالات

وحالتين في كل من المناطق التالية : المدائن و الكمالية و الشعب و الحسينية و الاعظمية و زيونة و العبيدي و الحبيبية

وأضاف الساعدي أن "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 73496، توفي منهم 1415، ومتبقي قيد العلاج 643".

وتابع، أن "صحة الرصافة سجلت اكتساب 49 حالة شفاء جديدة من الإصابة بفيروس كورونا في عموم المؤسسات الصحية التابعة لصحة الرصافة".

وأضاف أن "حالات الشفاء توزعت ضمن المناطق التالية":

مدينة الصدر 20 حالة شفاء موزعة على قطاعاتها ومحلاتها

4 حالات شفاء في منطقة البلديات

3 حالات شفاء في كل من المناطق التالية : الحسينية و الشعب و الكرادة و المشتل و حي النصر و حي اكد و حي المنتظر .

وحالتين شفاء في كل من المناطق التالية: سبع قصور و شارع فلسطين

وأفاد الساعدي أن "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 71438 حالة شفاء".

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