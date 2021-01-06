مستقبل الديمقراطية في العالم.. إذ تترنح في الولايات المتحدة

2021/01/06 | 17:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليست المرحلة الحالية التي تشهدها الولايات المتحدة اليوم أكثر المراحل دقة في تاريخها.فقد سبق لها أن عانت ونجت من حرب أهلية دامية وواجهت أزمات سياسية على مدى القرن التاسع عشر امتحنت حدود متانتها كنظام سياسي وكمجتمع متناثر في المكان، ملتزم بوحدته واتحاده..

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