2021/01/06 | 17:00 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت دائرة صحة محافظة الأنبار، الأربعاء، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان تلقته 7sky، إن “الإصابات الجديدة بفيروس كورونا البالغة 6 إصابات في محافظة الأنبار، توزعت على النحو التالي”:

قضاء الرمادي 5

قضاء العامرية 1

اما حالات الشفاء فقد بلغت 14

وتابع، “وفي الوقت الذي تؤكد فيه دائرة صحة الأنبار استمرارها وبكافة ملاكاتها بتفانيهم في عملهم، فإنها تدعو جميع المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة من دائرة صحة الأنبار، وتجنب التجمعات، وعدم اقامة الولائم ومجالس العزاء والحفلات والابتعاد عن التزاور بين العوائل وتجنب المصافحة والتقبيل والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والتقيد بأساسيات النظافة الشخصية والعامة والاتصال بدائرة صحة الأنبار او مراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأنبار تسجل 6 إصابات بكورونا خلال الساعات الماضية 7 SKY TV.

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