2021/01/06 | 17:01 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوزيل يقترب من إنهاء "الفصل الدرامي" مع أرسنال هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/06 | 17:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوزيل يقترب من إنهاء "الفصل الدرامي" مع أرسنال) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوزيل يقترب من إنهاء "الفصل الدرامي" مع أرسنال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).