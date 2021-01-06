رسميا… اقرار لقاح “موديرنا” المضاد لفيروس كورونا

2021/01/06 | 17:03 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أوصت هيئة الدواء الأوروبية باستخدام لقاح شركة “موديرنا” المضاد لفيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي، حيث تتزايد الانتقادات حول بطء انتشار التطعيمات في جميع أنحاء الكتلة.

وقالت الوكالة الأوروبية في بيان، اليوم الأربعاء: “قامت لجنة الأدوية البشرية بتقييم دقيق للبيانات المتعلقة بجودة اللقاح وسلامته وفعاليته وأوصت بالإجماع بمنح تصريح تسويق مشروط من قبل المفوضية الأوروبية”.

وأضاف “إمير كوك” رئيس الهيئة أن لقاح “موديرنا” يوفر أداة أخرى للتغلب على حالة الطوارئ الحالية المتعلقة بفيروس كورونا.

لقاح “موديرنا” هو ثاني لقاح يحصل على الضوء الأخضر من قبل المنظمين الأوروبيين بعد لقاح “فايزر- بيونتيك”، ولكنه بدأ بالفعل في التوزيع في المملكة المتحدة والولايات المتحدة حيث تمت الموافقة عليه في وقت سابق.

وتعرض الاتحاد الأوروبي لانتقادات بأنه بطيء للغاية في توزيع لقاحات فيروس كورونا بين مواطنيه، بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا تساؤلات حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي قد اشترى ما يكفي من اللقاحات.

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