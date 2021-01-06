المؤتمر الصحفي للرئيس

2021/01/06 | 17:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سمير داود حنوش

تعوّد الرأي العام في الدول المتقدمة أن

يكون المؤتمر الصحفي للمسؤول أو

السياسي في تلك الدول ذات الأنظمة

الديمقراطية الحقيقية فرصة سانحة للرأي

العام للإلتقاء المباشر بهذا المسؤو

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