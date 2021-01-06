بعد اغلاق 6 اشهر… المتحف العراقي يفتح ابوابه قريباً

2021/01/06 | 17:09 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلن رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث، ليث مجيد حسين، عن افتتاح المتحف العراقي قريباً.

وأوضح حسين في تصريح صحفي أن: “المتحف العراقي سيفتح أبوابه قريباً أمام الجمهور والزائرين المحليين والعرب والأجانب، بعد غلق أبوابه لمدة تفوق العشرة أشهر بسبب جائحة كورونا”

وأشار إلى أن: “الملاكات الفنية والآثارية العاملة في المتحف العراقي أنجزت العديد من الأعمال التنظيمية والعروض المتحفية كي تكون جاهزة لاستقبال الجمهور في قاعات المتحف العراقي الذي يضم اكثر من 23 قاعة تضم حضارة العراق، كقاعة عصور ماقبل التاريخ، والسومرية، والبابلية، والأكدية، والآشورية، والحضرية، والاسلامية”.

واوضح حسين، أن “القاعة السومرية مغلقة الآن لوجود اعمال صيانة،واعادة العرض المتحفي لها، وتصاميم جديدة للعروض من قبل فريق ايطالي، بدعم مالي من مكتب الامم المتحدة والتصاميم من قبل الايطالين”.

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