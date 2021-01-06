المرور تصدر توجيها بشأن طريق دولي

2021/01/06 | 17:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدرت مديرية المرور العامة، الاربعاء، توجيها لسائقي المركبات بشأن طريق اليوسفية الدولي وذكرت المديرية في بيان، تلقته “الايام نيوز”، ان” مدير المرور العام اللواء طارق اسماعيل حسين وجه مستخدمي الطريق بضرورة التاني في قيادة المركبات بخصوص الطريق الرابط السريع (اليوسفية- بابل) والعكس لوجود أعمال صيانة”.

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