النيابية: لايمكن للحكومة استقطاع رواتب الموظفين قبل تمرير الموازنة

2021/01/06 | 17:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اكدت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، بعدم قدرة الحكومة تنفيذ اي استقطاعات على رواتب الموظفين للأشهر المقبلة قبل اقرار الموازنة، مبينا انها ستمضي بالصرف وفق موازنة 1/12.

وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر لـ/المعلومة/ ان “مجلس النواب قد يتأخر في اقرار موازنة 2021 مما يجب على الحكومة الصرف وفق اليه 1/12”.

واضاف ان “الية الصرف لا تعطيها اي مسوغ قانوني بالاستقطاع من رواتب الموظفين مهما كانت الاستقطاعات”، مشيرا الى ان “اليه الصرف ستكون وفق القوانين النافذة والقانون لايلغى الا بقانون اي بعد اقرار الموازنة”.

وتابع ان “الاستقطاع بقانون موازنة 2021 امر مستبعد باتفاق جميع الكتل السياسية مما يعني استحالة الاستقطاع”.انتهى25و

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