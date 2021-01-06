معلومات عن قطع منحة أكثر من 13 الف شخص في الاقليم

2021/01/06 | 17:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في اقليم كوردستان يوم الاربعاء، عن قطع المنح المالية لأكثر من 13 الف شخص لا تتضمن فيهم الشروط القانونية.

وقال مصدر مطلع في الوزارة خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ان القطع هو ليس للمنحة المالية، بل هو لمنحة الاعانة والبالغة 75 الف دينار يتم صرفها للاشخاص الذين يقدمون الخدمات لوالد او والدة الشهداء.

واضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، ان المنحة كانت تصرف سابقا وبشكل شهري لاي شخص يقدم المساعدة لورثة الشهداء، الا ان الوزارة قررت قطعها.

من جانبها أعلنت وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، انها قطعت المنح المالية عن أكثر من 13 الف شخص.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انها قررت قطع المنح المالية عن 13,282 شخصا لعدم توفر الشروط القانونية لهم.

واضافت: انها باشرت بتنفيذ القرار الصادر اعتبارا من تاريخ 2021/1/1.

هذا وكانت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان قد أعلنت أول أمس الاثنين 2021/1/4، عن ايقاف صرف رواتب اكثر من 10 الاف موظف غير قانونيين.

وأوضحت الوزارة خلال بيان: بالاعتماد على قانون الاصلاح رقم 2 لسنة 2020 والتعليمات الخاصة بتنفيذ قانون الاصلاح في الرواتب والمخصصات والامتيازات والتقاعد في اقليم كوردستان قررنا، ايقاف رواتب وتقاعد 10609 موظفا تم تسجيلهم في نظام التسجيل البايومتري اكثر من مرة وتبلغ اعداد ملفاتهم 21588 ملفا استلموا رواتبهم بشكل غير قانوني.

واضاف البيان: ان اي موظف يتضرر من هذا القرار عليه تقديم اعتراض الى الاطراف المعنية خلال الفترة المحددة.

PUKmedia خاص

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